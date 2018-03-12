На Житомирщині помер 11-річний хлопчик, який дістав близько 60% опіків тіла

Майже два тижні лікарі боролися за життя хлопчика, однак врятувати його не вдалося.

На Житомирщині сьогодні помер 11-річний хлопчик, який під час пожежі дістав близько 60% опіків тіла.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

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Зазначається, що майже два тижні лікарі боролися за життя хлопчика, однак врятувати його не вдалося.

Хлопчик - з багатодітної родини із с. Спірне Радомишльського району. В день пожежі в оселі перебували троє дітей, батьків вдома не було.

За словами рятувальників, на момент їх прибуття будинок горів уже по всій площі. Діти намагалися розпалити грубу, але щось пішло не так. Полум’я уразило 11-річного Святослава, після чого діти запанікували і не знали, що їм робити. Мама дітей повезла сина-військовослужбовця проводжати з відпустки на службу, а чоловік мав повернутися зі зміни.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого на Житомирщині рятувальники ліквідовували пожежу у приватному будинку. Під час пожежі старша, 14 -річна дівчинка врятувала своїх менших братів, 2006 та 2009 років народження. 11-річний хлопчик дістав значні опіки тіла, його було госпіталізовано до районної лікарні.