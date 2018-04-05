В Одесі сталася сутичка між поліцією і компанією на "Лексусі": 18-річний хлопець вдарив копа ногою в груди (відео)

Водій і пасажири автомобіля Lexus відверто грубіянили поліцейським, зухвало себе поводили, кидалися в бійку і на зауваження не реагували.

В Одесі компанія на «Лексусі» майже не наїхала на поліцейських, намагаючись прорватися в перекритий через Гуморину в центр міста.

Про це співробітник патрульної поліції Юрій Рибак в Facebook. Водій і пасажири автомобіля Lexus, проігнорувавши попередження патрульних про перекриття проїзду, відверто грубіянили поліцейським, зухвало себе поводили, кидалися в бійку і на зауваження не реагували.

В ході конфлікту 18-річний пасажир вдарив поліцейського ногою в груди, а після водій авто різко розпочав рух, зачепивши одного з правоохоронців.

"Особливо відзначився один з «дітей» - 18-річний пасажир, який не полінувався з машини вдарити поліцейського ногою в груди...А далі, в протест заборони, водій авто різко розпочав рух, тим самим зачепивши одного з поліцейських. У підсумку, після короткого переслідування, 25-річного автохама затримали і всю компанію доставили у відділ поліції. Патрульний звернувся за медичною допомогою. І відразу ж пішла «втрата свідомості» деяких «громадських діячів» - «як же так», «вони ж діти», «ну їм же можна", — повідомив Рибак.

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В даний час розпочато провадження за ч. 2 ст. 345 КК україни (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Проводяться необхідні процесуальні заходи.

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