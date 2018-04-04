Повалили на землю: у Чернівцях напали на патрульну, яка оформляла ДТП (відео)

Один із чоловіків штовхнув поліцейську, вона впала. Потім застосувала до кривдника газовий балончик.

У Чернівцях вранці 4 квітня напали на поліцейську, яка приїхала за викликом на місце ДТП.

Легковик врізався у дерево, на місце аварії прибула патрульна поліція для її оформлення. Під час оперативний дій на правоохоронців був здійснений напад, передає "Прямий".

"Після того, як патрульна поліція приїхала оформлювати ДТП, на двох правоохоронців здійснили напад... Щодо учасників ДТП, то серед них також немає суттєво постраждалих, всіх їх відвезли у районне відділення, зараз з ними проводять слідчі дії", - розповіли журналісти.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, на місці ДТП виник конфлікт між невідомими громадянами і правоохоронцями. Один із чоловіків штовхнув дівчину-поліцейську, вона впала. Тоді вона застосувала до кривдника газовий балончик. Нападника було затримано.

Відомо, що копи спробували зупинити машину, на яку отримали орієнтування, проте водій почав тікати. Під час погоні авто зачепило жінку. На щастя, минулося без травм, йдеться в сюжеті ТСН.

Потім машина з молодиками на швидкості знесла паркан та врізалась у дерево. У ній їхало четверо людей. Поки на одного з них патрульні вдягали кайданки, інший штовхнув поліцейську. Внаслідок сутички двоє копів зазнали забиття. Це зняли перехожі.

Наразі водія та пасажирів затримали. Пройти тест на алкоголь вони відмовились. Поліція відкрила провадження за фактом насильства щодо поліцейського. Втім, під час сутички слів не добирали обидві сторони.

Місцевий канал ТВА оприлюднив відео, на якому видно, як дівчину повалив на землю агресивний молодик.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!