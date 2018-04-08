У Житомирі невідомі побили вікна у відділені російського "Сбербанку" (фото)

Як повідомили у поліції Житомира, у них ця подія наразі не зареєстрована.

У центрі Житомира невідомі побили вікна у відділені російського "Сбербанку".

Як передає кореспондент УНІАН з місця подій, розбито два вікна у відділенні, яке розташоване на майдані Соборному, 2/2 у центрі міста.

Сліди на одному вікні нагадують два удари. Інше вікно пробите наскрізь, ніби від кинутого у нього предмету, однак жодних предметів поряд немає.

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З самого ранку під вікнами відділення лежить розбите скло.

Як повідомили у поліції Житомира, у них ця подія наразі не зареєстрована.