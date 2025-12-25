'Розтопи лід, аби зігріти серце': у центрі Києва з'явився незвичайниий арт-об'єкт (фото)

Кожен охочий може спробувати розтопити власним теплом крижану брилу, в якій скуте серце.

У середмісті Києва на час зимових свят з’явився новий арт-об’єкт – інтерактивна інсталяція "Серце у крижаній брилі". Об’єкт встановлений на Софійській площі біля головної ялинки країни і діятиме до 6 січня 2026 року.

Інсталяція представляє собою "серце", скуте у крижаній брилі. Зсередини звучить композиція "Бога тінь" – різдвяна пісня про захисників і захисниць, які продовжують боронити Україну щодня, навіть у свята. Автор пісні – офіцер ЗСУ та очільник "Культурних сил" Миколай Сєрга.

Як розповіли УНІАН представники платформи "Культурні сили", метою цієї події є заклик віднайти в собі сили для емоційної підтримки одне одного. Усім охочим пропонується торкнутися крижаної брили, щоб вона поступово розтанула, вивільнивши скуте в ній серце і мелодію.

"Сьогодні ми всі стали більш стриманими, менш чутливими до зовнішнього світу, щоб не впускати в себе жахи війни. Військові – тим паче. Але ми не повинні віддалятися одне від одного, навпаки – маємо йти назустріч. Адже в наших серцях як музика звучить і живе надія. І лід сердець може розтопити лише той, хто віддає частинку власного тепла", – розповіли "Культурні сили".

Довідка УНІАН. "Культурні сили" – це платформа, що об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Мета – розвивати мілітарну культуру, надавати морально-психологічну підтримку військовим і родинам загиблих, впроваджувати культурну дипломатію та чинити інформаційний спротив агресору через інструменти культури.

