Під Одесою іномарка зіткнулася з відбійником: загинула дитина, постраждали три людини

На місці події працюють поліцейські, причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються.

В Одеській області в результаті ДТП загинула дитина, ще троє осіб госпіталізовані.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, близько 9.00 біля села Старі Маяки на трасі Київ-Одеса автомобіль Renault Logan, яким керувала жінка, зіткнувся з відбійником.

В результаті аварії на місці загинув один з пасажирів - хлопчик 2007 року народження.

Ще троє пасажирів отримали тілесні ушкодження і доправлені до лікарні. Сама жінка-водій від госпіталізації відмовилася.

На місці події працюють поліцейські. Причини і обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються.

Нагадаємо, 14 лютого в результаті ДТП в Овідіопольському районі Одеської області три людини загинули, двоє госпіталізовані з травмами.