Кривава ДТП в Одеській області: постраждала 3-річна дитина, 3 людини померли в реанімації

Двох водіїв і пасажира довелося визволяти з понівечених автомобілів, потім вони померли.

В Одеській області в результаті ДТП в Овідіопольському районі пізно ввечері 14 лютого 3 людини загинули і 2 госпіталізовані з травмами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, інформація про подію в селищі міського типу Авангард надійшла в Службу порятунку «101» в 22.36.

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«Біля автозаправної станції «ТАТ ОЙЛ» зіткнулися автомобілі Mazda і Chevrolet. Пасажирів останнього — чоловіка і 3-річну дитину — «швидка» відвезла в лікарню. Ще троє — водії машин та пасажир - не змогли вибратися з понівечених транспортних засобів», - сказали в прес-службі.

Прибулі на місце ДТП рятувальники за допомогою гідроінструмента зрізали двері і витягли з авто постраждалих, після чого передали медикам.

«Під час прямування у кареті швидкої медичної допомоги в реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні потерпілі померли», - додали в прес-службі.

В даний час всі обставини ДТП з'ясовують слідчі поліції.

Як повідомляв УНІАН, у Львові за ніч п'яний водій влаштував чотири ДТП.