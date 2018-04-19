На Хрещатику зупинився рух через кортеж і зламаний світлофор (фото, відео)

Зазначається, що рух сильно ускладнений у бік Льва Толстого і Тараса Шевченка.

У четвер, 19 квітня, в центрі Києва утворилася велика "тягучка". Станом на 16:00 рух на головній вулиці столиці зупинилося.

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Колапс стався через те, що не працював світлофор, а регулювальники не могли впоратися з великим потоком авто. Рух сильно ускладнено в бік Льва Толстого і Тараса Шевченка. Крім цього, Хрещатиком проїжджав кортеж, через який перекрили дорогу, передає "Інформатор".

Автовласники нервували і сигналили, про перекриття дороги їх не попереджали. Зазначається, що затори в центрі Києва досягли 7 балів.

Крім "тягучки" на Хрещатику, дуже повільно рухаються автомобілі біля станцій метро «Тараса Шевченка», «Контрактова площа», «Дружби народів», «Либідська», «Палац Україна», «Олімпійська», «Університет», «Театральна», «Золоті ворота», «Кловська».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України вивчає питання скасування жовтого сигналу світлофора на дорогах у зв'язку з випадками ДТП через проїзд на жовте світло.