На Донеччині сталася пожежа на шахті: є постраждалі (фото)

Одну жінку госпіталізовано з попереднім діагнозом - отруєння продуктами горіння.

У місті Мирноград Донецької області сталася пожежа на території шахти «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля», є постраждалі.

Як повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу надійшло 29 квітня о 22:09 до Служби порятунку «101».

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На місці вогнеборці встановили, що пожежа відбувається на четвертому поверсі 5-поверхової будівлі на площі 360 кв. м, спостерігається щільне задимлення. В будівлі перебували люди, які потребували допомоги. Рятувальники вивели з підсобного приміщення на другому поверсі будівлі чотирьох жінок, які не могли самостійно вийти через щільне задимлення. З четвертого поверху протилежної сторони будівлі за допомогою автодрабини було врятовано ще двох жінок. Загалом було врятовано шість працівників шахти, зазначили у ДСНС.

Ще одну жінку, яка самостійно звернулась до лікарів, було госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом - отруєння продуктами горіння.

Бійці ДСНС локалізували пожежу о 23:45, а о 00:55 остаточно ліквідували. До гасіння пожежі було залучено 32 особи особового складу та 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Причина виникнення пожежі та збиток з’ясовуються правоохоронними органами.