У Бердичеві сталася пожежа на деревообробному підприємств

Горіли відходи деревини на площі 80 кв. м. Завдяки діям рятувальників вдалося не допустити розповсюдження полум’я. Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки наразі встановлюються.​

Сьогодні вночі у місті Бердичів Житомирської області горіли відходи деревини на одному з деревообробних підприємств.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

Зазначається, що 25 квітня о 21. 48 до оперативно-диспетчерської служби Бердичева надійшло повідомлення про загоряння відходів на території підприємства.

«До місця виклику було направлено відділення 4 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бердичева» - йдеться у повідомленні.

З’ясувалося, що горіли відходи деревини на площі 80 кв. м. Завдяки діям рятувальників вдалося не допустити розповсюдження полум’я. Для ліквідації пожежі було задіяно 12 чоловік особового складу та спецтехніку. Локалізувати пожежу вдалося лише о 1 год. 20 хв., а повністю ліквідувати – о 5.30.

Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки наразі встановлюються.