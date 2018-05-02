Стали відомі подробиці кривавого нападу в Умані (відео)
В Умані невідомий забіг у готель та до смерті забив адміністратора закладу. Після вбивства чоловік вибіг на вулицю і почав бити випадкових перехожих.
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Наразі відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих, йдеться у сюжеті ТСН.
Як зазначається у сюжеті, вбивство сколихнуло все місто. Сталося це зранку ще до початку робочого дня. Чоловік зайшов до готелю, розташованого на території дендропарку "Софіївка" і напав на жінку-адміністратора, завдаючи їй ударів по голові.
Потім він вибіг з готелю і почав бити перехожих цеглиною. Незабаром його затримала поліція.
Заступник керівника уманської поліції В'ячеслав Костюк розповів, що чоловік не був постояльцем готелю. "За словами зловмисника, він зайшов туди з цікавості. Тілесні пошкодження завдавав руками та ногами", - зазначив він.
П'ятьох потерпілих госпіталізували, наразі їхньому життю нічого не загрожує.
Зловмисник зараз знаходиться у СІЗО. Незабаром йому оберуть запобіжний захід. Також будуть з'ясовувати дані про його психічний стан.