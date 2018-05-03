Генштаб назвав причину вибухів у Балаклії і розповів про ситуацію у місті

Пожежа виникла внаслідок загоряння сухої трави на колишній технічній території 65-го арсеналу у Балаклії, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися.

До ліквідації пожежі на території колишнього сховища артилерійських боєприпасів поблизу міста Балаклія у Харківській області залучено два пожежні танки та інженерна машина розгородження.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генштабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що наразі тривають заходи з локалізації пожежі на території колишнього сховища у Балаклії.

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«Сьогодні, 3 травня, о 13.35, внаслідок загорання сухої трави на колишній технічній території 65 арсеналу, що у Балаклії на Харківщині, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної надзвичайної події, розпочалась пожежа», - повідомили у відомстві.

У Генштабі зауважили, що до локалізації пожежі залучено два пожежні танки та інженерна машина розгородження.

Особовий склад, який залучався до робіт із розмінування, евакуйовано.

Військовослужбовці спільно з фахівцями Держслужби з надзвичайних ситуацій вживають всіх заходів для убезпечення місцевих мешканців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні поблизу міста Балаклія, на території колишнього військового арсеналу почали вибухати боєприпаси.

Мер міста Іван Столбовий повідомив УНІАН, що на арсеналі проводили плановий підрив боєприпасів, які неможливо було вивезти. Під час цього процесу розпочалася спонтанна детонація снарядів, що лежали на відкритій місцевості.

Розпочалася часткова евакуація жителів прилеглих до арсеналу вулиць. За словами Столбового, мова йде про евакуацію близько 1,5 тис осіб.

23 березня 2017 року на військовому арсеналі поблизу Балаклії сталася пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Правоохоронці кваліфікували подію на арсеналі як диверсію.