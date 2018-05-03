У Балаклії на військовому складі вибухають боєприпаси

На території арсеналу проводили плановий підрив боєприпасів, які неможливо було вивезти.

У м. Балаклія Харківської області на території військового арсеналу вибухають боєприпаси.

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердив мер Балаклії Іван Столбовий.

За його словами, сьогодні на території арсеналу проводили плановий підрив боєприпасів, які неможливо було вивезти.

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Під час цього процесу розпочалася позапланова детонація снарядів, що залишилися на території арсеналу та знаходилися на відкритій місцевості.

У цей час розпочалася часткова евакуація жителів прилеглих до арсеналу вулиць.

За словами Столбового, мова йде про евакуацію близько 1500 людей.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 року на військовому арсеналі поблизу міста Балаклія Харківської області сталася пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула жінка, ще 5 людей дістали поранення.

Правоохоронці кваліфікували подію на арсеналі як диверсія.

Тоді Кабінет міністрів України виділив 100 мільйонів гривень на відновлювальні роботи в постраждалій від пожежі на артилерийських складах Балаклії.

Після минулорічного інциденту, за словами міністра оборони Степана Полторака, на військовій базі в Балаклії вціліло близько третини боєприпасів.

У жовтні минулого року Кабінет міністрів України виділив 100 мільйонів гривень для здійснення заходів по підвищенню захисту об'єктів зберігання боєприпасів.