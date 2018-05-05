У Києві на відкритій автостоянці сталася масштабна пожежа, згоріло 54 автомобіля (фото, відео)

На місці події працювало 12 одиниць техніки та близько 50 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає.

У Голосіївському районі Києва на відкритій автостоянці горіло близько 20 автомобілів, пожежу ліквідовано.

Як ідеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сьогодні о 13.19 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в Голосіївському районі на Столичному шосе виникла пожежа.

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"На місце події негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів та було встановлено, що на відкритій автостоянці горить близько 20 автомобілів. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.

О 14.08 пожежу було локалізовано, а о 14.15 - ліквідовано.

На місці події працювало 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 50 чоловік особового складу.

Внаслідок пожежі сьогодні на відкритій автостоянці на Столичному шосе згоріло 54 автомобіля. Про це у ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила речник Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага.

"Внаслідок пожежі згоріло 54 автівки. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає", - сказала вона.

Водночас речник не змогла уточнити, що це за автостоянка і за ким вона закріплена.