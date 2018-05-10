У Миколаєві двоє п'яних військових влаштували стрілянину на автовокзалі (фото)

При огляді в одного із затриманих було виявлено травматичний пістолет з патронами, у другого — ніж. В обох при собі були військові квитки.

Вранці у четвер, 10 травня, на центральному автовокзалі в Миколаєві поліцейський патруль затримав двох військових, які відкрили стрілянину прямо на пасажирській платформі.

До поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих на автовокзалі розмахують пістолетом та навіть стріляють, передають "Новости-N".

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Патрульні, які прибули на місце інциденту, затримали двох молодих хлопців. Під час затримання один з них чинив опір. Бешкетникам довелося одягнути наручники. В обох затриманих були явні ознаки алкогольного сп'яніння.

При огляді в одного із затриманих було виявлено травматичний пістолет з патронами, у другого — ніж. Дозволу на зброю не було. З документів у обох при собі були військові квитки.

Затриманий з пістолетом пояснив, що він - військовослужбовець, який проходить службу у підрозділі національної гвардії, дислокованому у Харкові. Другий - "дембель" — тільки звільнився в запас із військової служби.

До Миколаєва вони приїхали вчора поїздом з Києва. Переночували в готелі, а вранці прийшли на автовокзал — за словами нацгвардійця, тут працює його дівчина.

Після оформлення протоколу затриманих доставили до райвідділу поліції.