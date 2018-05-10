В Києві у Гідропарку рятувальники ліквідували пожежу (фото)

Займання виникло в окремо розташованій, одноповерховій будівлі спортивного залу, на площі 300 кв. м.

Рятувальники ліквідували пожежу в обладнаній під спортзал будівлі, розташованій у столичному Гідропарку. Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС в місті Києві.

«О 13: 50 пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати. О 14:05 пожежу ліквідовано. Потерпілих і загиблих під час пожежі немає», - йдеться у повідомленні. До ліквідації пожежі залучали 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 особи особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

«Займання виникло в окремо розташованій, одноповерховій будівлі спортивного залу, на площі 300 кв. м», - уточнили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, інформація про пожежу в обладнаній під спортзал будівлі у столичному Гідропарку надійшла рятувальникам о 13.10.