У столичному Гідропарку горить будівля спортзалу
14:27, 10 травня 2018Інциденти
685 0
О 13.50 рятувальникам вдалося локалізувати полум'я. До ліквідації пожежі залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 45 чоловік особового складу ДСНС.
Займання виникло на площі 300 кв. м / фото pmg.ua
У столичному Гідропарку гасять пожежу у будівлі, обладнаній під спортзал.
Як повідомили УНІАН у Київській міськдержадміністрації, оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у м. Києві отримав інформацію про пожежу о 13.10.
Читайте такожСтихія у Харкові: сильний вітер повалив дерево на проспект (фото)
«Прибувши до місця події, рятувальники ДСНС встановили, що займання виникло в окремо розташованій, одноповерховій будівлі спортивного залу, на площі 300 кв. м», - уточнив співрозмовник агентства.
О 13.50 пожежу вдалося локалізувати.
До ліквідації пожежі залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 45 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.
«Рівень пожежі - 1БІС», - зауважили рятувальники.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter