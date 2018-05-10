У столичному Гідропарку горить будівля спортзалу

О 13.50 рятувальникам вдалося локалізувати полум'я. До ліквідації пожежі залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 45 чоловік особового складу ДСНС.

У столичному Гідропарку гасять пожежу у будівлі, обладнаній під спортзал.

Як повідомили УНІАН у Київській міськдержадміністрації, оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у м. Києві отримав інформацію про пожежу о 13.10.

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«Прибувши до місця події, рятувальники ДСНС встановили, що займання виникло в окремо розташованій, одноповерховій будівлі спортивного залу, на площі 300 кв. м», - уточнив співрозмовник агентства.

О 13.50 пожежу вдалося локалізувати.

До ліквідації пожежі залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 45 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

«Рівень пожежі - 1БІС», - зауважили рятувальники.