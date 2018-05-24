У Кривому Розі затримали розшукуваного Інтерполом азербайджанця
У Тернівському районі Кривого Рогу Дніпропетровської області правоохоронці 23 травня затримали громадянина Азербайджану, який перебував у міжнародному розшуку.
Читайте такожВ Одесі шахраї шантажують очільників медустанов
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в області, чоловік переховувався від правоохоронних органів за скоєння у 2017 році шахрайства в особливо великих розмірах на території Азербайджану.
Після цього зловмисник виїхав з країни і був оголошений у міжнародний розшук.
Наразі вирішується питання про поміщення чоловіка до ізолятора тимчасового тримання. Потім злочинця екстрадують на батьківщину. За законом Республіки Азербайджан, шахраю загрожує до 7 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві поліція влаштувала засідку на шахраїв, вони втекли через вікно і відстрілювалися.