У Кривому Розі затримали розшукуваного Інтерполом азербайджанця

Чоловік у 2017 році здійснив шахрайство в особливо великих розмірах в Азербайджані, там йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

У Тернівському районі Кривого Рогу Дніпропетровської області правоохоронці 23 травня затримали громадянина Азербайджану, який перебував у міжнародному розшуку.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в області, чоловік переховувався від правоохоронних органів за скоєння у 2017 році шахрайства в особливо великих розмірах на території Азербайджану.

Після цього зловмисник виїхав з країни і був оголошений у міжнародний розшук.

Наразі вирішується питання про поміщення чоловіка до ізолятора тимчасового тримання. Потім злочинця екстрадують на батьківщину. За законом Республіки Азербайджан, шахраю загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві поліція влаштувала засідку на шахраїв, вони втекли через вікно і відстрілювалися.