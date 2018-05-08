У Києві поліція влаштувала засідку на шахраїв, вони тікали через вікно і відстрілювалися

Співробітники фейкового обмінника отримали від простодушної жертви 10 тисяч доларів США та намагалися втекти через вікно.

У Києві поліція затримала двох валютних шахраїв, які відстрілювалися при спробі втечі. Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, столичні працівники карного розшуку отримали оперативну інформацію про те, що у столиці діє фальшивий обмінник, і тому біля цього закладу на вулиці Татарській у Шевченківському районі столиці влаштували засідку.

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«Сьогодні під час обміну валюти, а оголошення про надання таких послуг спритники розмістили у мережі Інтернет, шахраї, отримавши 10 тис. доларів США, намагалися втекти через вікно», - йдеться у повідомленні.

«Оперативники почали переслідування зловмисників. Під час втечі один із правопорушників застосував зброю у бік поліцейських. Однак завдяки професійним діям правоохоронців його разом зі спільником затримали. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав», - поінформували у поліції. На місці події поліція вилучила пістолет.

Слідчі розпочали два кримінальні провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві 25-річний чоловік провіз на капоті патрульного після невдалої спроби обміняти підроблені долари.