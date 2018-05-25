У Києві виявили ще одну жертву шлюбного афериста з Молдови

Шлюбний аферист присвоїв 130 тисяч грн коштів батьків нареченої та втік.

Київською місцевою прокуратурою № 8 повідомлено про підозру за ще одним епізодом шахрайства шлюбному аферисту - 32-річному громадянину Республіки Молдова, жертвами якого стали кілька жінок та їхні родичі з різних регіонів України. Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

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«Черговою жертвою шахрая стала киянка, з якою він познайомився у липні минулого року. Представившись акціонером іноземного банку, він невдовзі запропонував жінці одружитися та навіть визначив дату весілля. На святкування та інші потреби батьки потерпілої виділили грошові кошти, частину з яких аферист витратив на весільний наряд, а решту (майже 130 тисяч гривень) залишив собі. Заволодівши грошима нареченої, аферист втік», - йдеться у повідомленні.

За цим епізодом зловмиснику оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілій, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Як нагадали у прокуратурі, громадянин Молдови перебував у міжнародному розшуку та був затриманий у столиці у квітні. Представляючись працівником адміністрації Президента України, він входив у довіру жінкам та пропонував їм одружитися. Одночасно аферист встигав ошукати і родичів цих жінок, пропонуючи спільний бізнес та беручи на це гроші.

На сьогодні, окрім останнього епізоду, на рахунку зловмисника ще 6 доведених фактів шахрайства на суму 1,5 млн гривень, за якими йому оголошено про підозру. Громадянину Молдови обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Полтаві 70-річна пенсіонерка обдурила телефонних шахраїв, які вимагали у неї 2 тисячі доларів.