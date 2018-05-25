На Київщині голова сільради вимагав 90 тисяч доларів хабара

Детективи вилучили гроші у посадовця в ході обшуку 24 травня.

Голова однієї з сільських рад Києво-Святошинського району Київської області вимагав неправомірну вигоду у розмірі 90 тис. доларів.

Про це повідомили у прес-службі Національного антикорупційного бюро України.

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«Посадовець за попередньою змовою з пособником (фізичною особою) вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 90 тис. дол. США від іншої фізичної особи. Неправомірна вигода отримана за затвердження детального плану території садибної житлової забудови орієнтовною площею 90 га у Київській області та вчинення дій задля підписання відповідного рішення сільради», - йдеться у повідомленні.

Голові сільради повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 («Отримання неправомірної вигоди») Кримінального кодексу України, а пособнику - у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України.

24 травня під час обшуку детективами виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди в розмірі 90 тисяч доларів. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що в Запорізькій області поліція затримала на хабарі голову райради.