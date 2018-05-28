На Сумщині п'яний водій в'їхав у групу дітей, загинув 2-річний хлопчик

15:05, 28 травня 2018
Інциденти
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На Сумщині п'яний водій Daewoo Lanos на смерть збив 2-річного хлопчика / фото su.npu.gov.ua

В с.Сім’янівка Конотопського району на Сумщині вчора ввечері водій Daewoo Lanos на смерть збив дворічного хлопчика, який йшов по узбіччю дороги разом з кількома іншими дітьми.

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Як повідомили у Відділі комунікації поліції Сумської області, винуватець дорожньо-транспортної пригоди зник з місця події. Поліція оголосила план "Перехоплення" і за кілька годин знайшла водія Lanos з ознаками алкогольного сп'яніння, який ховався у кущах.

"Наразі чоловік перебуває під вартою. Слідчими Конотопського відділу поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що призвели до загибелі людей), за якою винуватцеві ДТП загрожує тюремне ув’язнення строком до восьми років", - повідомили у поліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 травня, в Одеській області пасажирський потяг зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок інциденту загинула одна особа, ще троє осіб отримали травми, серед них - діти.

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Теги: #ДТП#дитина#Сумщина