На Сумщині п'яний водій в'їхав у групу дітей, загинув 2-річний хлопчик

Винуватець дорожньо-транспортної пригоди зник з місця події.

В с.Сім’янівка Конотопського району на Сумщині вчора ввечері водій Daewoo Lanos на смерть збив дворічного хлопчика, який йшов по узбіччю дороги разом з кількома іншими дітьми.

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Як повідомили у Відділі комунікації поліції Сумської області, винуватець дорожньо-транспортної пригоди зник з місця події. Поліція оголосила план "Перехоплення" і за кілька годин знайшла водія Lanos з ознаками алкогольного сп'яніння, який ховався у кущах.

"Наразі чоловік перебуває під вартою. Слідчими Конотопського відділу поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що призвели до загибелі людей), за якою винуватцеві ДТП загрожує тюремне ув’язнення строком до восьми років", - повідомили у поліції.

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