Під Одесою мікроавтобус зіткнувся з потягом: загинула жінка, постраждали діти (фото)

Водій автомобіля проігнорував сигнали про наближення потягу та виїхав на регульований залізничний переїзд.

В Кодимському районі Одеської області пасажирський потяг зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок інциденту загинула одна особа, ще троє - травмовані.

Читайте такожМасштабна ДТП у Дніпрі: постраждали троє дорослих і 5-річна дитина

Як повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, інцидент стався на Александровському залізничному переїзді.

Як встановили правоохоронці, водій мікроавтобусу «Nissan», в салоні якого знаходились п’ятеро пасажирів, попри світлові та звукові сигнали, виїхав на регульований переїзд, де зіткнувся з пасажирським потягом.

«У результаті аварії 26-річна пасажирка загинула. Ще троє осіб, двоє з яких – діти віком 2 та 9 років, доставлені до Кодимської центральної районної лікарні», – зазначається у повідомленні.

За фактом пригоди відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває слідство.

У квітні повідомлялось, що в Одеській області іномарка зіткнулася з відбійником. В результаті ДТП загинула дитина, ще троє осіб госпіталізовані.