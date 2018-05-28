На пункті пропуску "Гнутово" затримали партію обладнання для майнінгу (відео)

Вартість вилученої техніки становить 122 тисячі гривень.

На КПВВ "Гнутово" в зоні проведення ООС був затриманий громадянин України, який намагався провезти на територію ОРДЛО обладнання для майнінгу криптовалют.

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Про це повідомляє прес-центр ДПСУ.

Згідно інформації, чоловік перевозив обладнання за маршрутом Маріуполь - Донецьк на автомобілі "Шкода". Під час перевірки, яку проводили прикордонники Донецького загону і представники ДФС, він намагався приховати техніку серед особистих речей у багажному відділенні авто.

За попередніми оцінками, вартість вилученого обладнання склала 122 тисяч гривень.

Як заявив затриманий, подібне обладнання користується великим попитом на окупованих територіях, і тому він вирішив заробити на перепродажу.

На даний момент техніка була вилучена представниками ДФС для прийняття правового рішення. Порушнику інкримінують ч. 1 ст. 294-3 Кодексу про адміністративні правопорушення - "Порушення порядку переміщення товарів".