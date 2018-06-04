На Дніпропетровщині у зливній ямі знайшли два трупи

16:41, 04 червня 2018
Інциденти
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Правоохоронці Дніпропетровщини повідомили про страшну знахідку / фото УНІАН

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Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Тіла знаходилися на триметровій глибині в зливній ямі, розташованій на вул. Лесі Українки

За даними поліції, ознак насильницької смерті на тілах не виявлено. Наразі проводиться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 1 червня, в Металургійному районі Кривого Рогу невідомі застрелили чоловіка, після чого викинули його тіло з автомобіля під час руху.

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Теги: #поліція#Дніпропетровщина