На Дніпропетровщині у зливній ямі знайшли два трупи
16:41, 04 червня 2018Інциденти
405 0
За даними поліції, ознак насильницької смерті на тілах не виявлено.
Правоохоронці Дніпропетровщини повідомили про страшну знахідку / фото УНІАН
В селі Мала Петриківка Дніпропетровської області 3 червня правоохоронці виявили у зливній ямі два тіла – чоловіка та жінки.
Читайте такожВбивство депутата в Черкасах: 15 років тому депутат застрелив свою дружину і закопав її в лісі (відео)
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області.
Тіла знаходилися на триметровій глибині в зливній ямі, розташованій на вул. Лесі Українки
За даними поліції, ознак насильницької смерті на тілах не виявлено. Наразі проводиться розслідування.
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 1 червня, в Металургійному районі Кривого Рогу невідомі застрелили чоловіка, після чого викинули його тіло з автомобіля під час руху.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter