Застрелили і викинули з машини: у Кривому Розі жорстоко вбили чоловіка
12:14, 02 червня 2018Інциденти
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В автомобілі пролунало два постріли, після яких, за словами очевидців, з авто на ходу викинули людину.
На місце події приїхала поліція / "Перший криворізький"
У п'ятницю, 1 червня, в Металургійному районі Кривого Рогу невідомі застрелили чоловіка, після чого викинули його тіло з автомобіля під час руху.
Про це повідомляє "Перший криворізький".
Очевидці розповіли, що між групою чоловіків виникла сварка, після якої кілька чоловік схопили хлопця посадили в Mercedes Benz Sprinter.
З авто на ходу викинули людини / "Перший криворізький"
В автомобілі пролунало два постріли, після яких, за словами очевидців, з авто на ходу викинули людину.
З місця пригоди чоловіка госпіталізували у важкому стані. За інформацією з наших джерел, він помер у лікарні.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Кривому Розі невідомі напали на депутата міськради.
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