Застрелили і викинули з машини: у Кривому Розі жорстоко вбили чоловіка

В автомобілі пролунало два постріли, після яких, за словами очевидців, з авто на ходу викинули людину.

У п'ятницю, 1 червня, в Металургійному районі Кривого Рогу невідомі застрелили чоловіка, після чого викинули його тіло з автомобіля під час руху.

Про це повідомляє "Перший криворізький".

Очевидці розповіли, що між групою чоловіків виникла сварка, після якої кілька чоловік схопили хлопця посадили в Mercedes Benz Sprinter.

В автомобілі пролунало два постріли, після яких, за словами очевидців, з авто на ходу викинули людину.

З місця пригоди чоловіка госпіталізували у важкому стані. За інформацією з наших джерел, він помер у лікарні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Кривому Розі невідомі напали на депутата міськради.