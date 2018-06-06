Мати поралася на кухні: на Тернопільщині слідом за москітною сіткою з 4-го поверху впав однорічний хлопчик

На момент нещастя в квартирі була мати хлопчика. На щастя, дитина лишилася жива.

На Тернопільщині госпіталізували однорічну дитину, яка впала з 4-го поверху.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 5 червня о 17.20 до чергової частини Кременецького відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря бригади швидкої допомоги про те, що в селі Білокриниця з квартири, розташованої на четвертому поверсі, випав хлопчик 2017 року народження.

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Дитину з важкими тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до реанімаційного відділення районної лікарні, а згодом перевезено до дитячого обласного лікувального закладу.

За даними поліцейських, на момент нещастя в помешканні була мати хлопчика. Жінка поралася на кухні, малюк був поруч. В якийсь момент він поповз до кімнати, зміг самостійно вибратися на підвіконня і через відчинене вікно, закладене москітною сіткою, випав з висоти.