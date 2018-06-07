У Миколаєві на ринку сталася стрілянина: потерпілий отримав 5 вогнепальних поранень (відео)

Конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї стався в районі ринку "Юліана".

Увечері в середу, 6 червня, у Миколаєві на місцевому ринку сталася перестрілка, одна людина отримала поранення.

Конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї стався в районі ринку "Юліана", повідомляє місцеве видання Новости-N.

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"Як повідомили очевидці події, що проходили по ринку, вони почули крики, потім кілька пострілів. Після цього свідки помітили закривавленого чоловіка, за яким гналися кілька людей. Після цього пролунало ще кілька пострілів. Поранений впав, а його переслідувачі розбіглися в різні сторони, при цьому двоє з них сіли в автомобіль сірого кольору, імовірно Mitsubishi Lancer", - пише видання.

Очевидці викликали на місце події поліцію і швидку допомогу. «Швидка» надала пораненому екстрену допомогу на місці події, після чого відвезла його в лікарню. За попередніми даними стан потерпілого оцінюється як важкий.

Відео: Новини-N

Видання НикВести з посиланням на прес-службу управління патрульної поліції Миколаєва повідомляє, що потерпілий отримав п'ять вогнепальних поранень. По місту оголошено план «Перехоплення».

Відео: Новини-N