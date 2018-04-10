ЗМІ про перестрілку у Харкові: "тітушка" "віджимав" квартиру (фото)

За джерелами ЗМІ, пораненим чоловіком є Артур Марабян - екс-лідер місцевих "тітушок" часів Євромайдану.

У центрі Харкова, на вулиці Чайковського, 7/9, сталася стрілянина. Конфлікт розпочався ще вранці, коли невідомі люди прийшли виселяти харків'янку Наталію з квартири, яка належала її колишньому чоловікові. Після розлучення він її продав, та жінка не була прописана в квартирі.

А сьогодні туди прийшли люди, які представилися як "представники власника" і почали виламувати двері, передає 057.

Наразі відомо, що представники власника застосували вогнепальну зброю і поранили двох людей - чоловіка і жінку.

"Стріляли двоє людей з пістолетів, поранили знайомого в руку, після чого вони одразу ж втекли. Їх було людей 30. Всі були в спортивних костюмах", - розповів очевидець.

За джерелами ЗМІ, пораненим чоловіком є Артур Марабян - один із засновників клубу рукопашного бою "Оплот" і екс-лідер місцевих "тітушок" часів Євромайдану.

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"Марабян приїхав туди "віджимати" квартиру і представився бійцем "Азова". Про цю ситуацію дізналися наші бійці від джерел. Ми приїхали на місце, зав'язалася словесна перепалка. Вона переросла у серйозний конфлікт. Ми ні в кого не стріляли. Наразі затримано 7 осіб з Нацкорпусу", - розповів активіст Нацкорпусу Костянтин.

У Харкові поліція почала розслідування за фактом бійки і стрілянини у центрі міста.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, до Київського відділу поліції близько 16:00 надійшла інформація від громадян про те, що по вулиці Чайковського відбувається бійка та чути постріли.

За відомостями поліції, внаслідок події двоє осіб доставлені до Харківської лікарні швидкої невідкладної допомоги. У 33-річного чоловіка медики констатували поранення верхніх та нижніх кінцівок, 48-річний чоловік отримав забої та рани обличчя.

Попередньо встановлено, що конфлікт виник між двома групами громадян, його причина зараз з’ясовується.

До відділу поліції доставлено 7 осіб, учасників даної події. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.