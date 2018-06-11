У Львові поліцейський автомобіль збив чоловіка на пішохідному переході

В результаті події 48-річний чоловік отримав забої та садна.

У Львові поліцейський автомобіль на пішохідному переході скоїв наїзд на чоловіка.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора близько 11.15 на вул. Студентській.

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«Автомобіль поліції Toyota Prius здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок події 48-річний чоловік отримав забої та садна. Матеріалами ДТП займаються слідчі прокуратури, ми проведемо також службове розслідування», - повідомили у прес-службі патрульної поліції.

Пішохід госпіталізований в нейрохірургічне відділення міської клінічної лікарні №8.

Джерела в обласній прокуратурі повідомили, що екіпаж поліції на момент наїзду на пішохода здійснював патрулювання міста. За кермом службового авто перебував 26-річний лейтенант поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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