В Одесі ніким не кероване авто скотилося зі схилу і збило трьох жінок

Як зазначив очевидець, з гори скотився припаркований автомобіль, який не був поставлений на ручне гальмо, прямо на людей.

В Одесі біля пляжу "Ланжерон" ніким не керований автомобіль скотився зі схилу і збив трьох жінок.

Читайте такожВ Одесі п'яна жінка на Jaguar спричинила масштабну ДТП (відео)

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Одеси, НП сталася пізно ввечері 9 червня.

"За медичною допомогою звернулися три жінки", - повідомили в поліції.

У відомстві не змогли уточнити, який стан потерпілих.

За словами очевидців, наїзд на пішоходів був близько 22.05. Зокрема, як зазначив одесит Святослав Лаврусенко, біля пляжу "Ланжерон", з гори скотилася припаркована машина, яка не була поставлена на ручне гальмо, прямо на людей.

"Почули сильний хлопок і крики, троє жінок опинилися під колесами "Королли". Вона ще й не зупинилася, а тягла їх по асфальту. Ми з другом були за метрів п'ять, відразу побігли зупиняти машину. Зупинили, підбігли ще люди і почали допомагати піднімати, щоб витягнути жінок. Одна дівчина в дуже тяжкому стані. Швидка їхала хвилин 20-30. Господар авто не знайшовся", - повідомив очевидець.

На місце подій прибув слідчий. У Головному управлінні Нацполіціі подію поки що не коментують.