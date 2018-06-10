В Одесі ніким не кероване авто скотилося зі схилу і збило трьох жінок
В Одесі біля пляжу "Ланжерон" ніким не керований автомобіль скотився зі схилу і збив трьох жінок.
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Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Одеси, НП сталася пізно ввечері 9 червня.
"За медичною допомогою звернулися три жінки", - повідомили в поліції.
У відомстві не змогли уточнити, який стан потерпілих.
За словами очевидців, наїзд на пішоходів був близько 22.05. Зокрема, як зазначив одесит Святослав Лаврусенко, біля пляжу "Ланжерон", з гори скотилася припаркована машина, яка не була поставлена на ручне гальмо, прямо на людей.
"Почули сильний хлопок і крики, троє жінок опинилися під колесами "Королли". Вона ще й не зупинилася, а тягла їх по асфальту. Ми з другом були за метрів п'ять, відразу побігли зупиняти машину. Зупинили, підбігли ще люди і почали допомагати піднімати, щоб витягнути жінок. Одна дівчина в дуже тяжкому стані. Швидка їхала хвилин 20-30. Господар авто не знайшовся", - повідомив очевидець.
На місце подій прибув слідчий. У Головному управлінні Нацполіціі подію поки що не коментують.