З'явилися подробиці масової бійки на Черкащині, де депутати та екс-міліціонер побили подружжя (відео)

Версії причин конфлікту у сторін різні.

У Черкаській області після етно-фестивалю сталася масштабна бійка, призвідниками котрої стали відомі люди – депутати і екс-працівники правоохоронних органів. Від їхніх рук постраждала подружня пара.

Адвокат Інна Патрікеєва вже третій день не встає з ліжка в палаті інтенсивної терапії у відділені неврології. Їй важко говорити, але основне жінка вже повідомила – її побили депутати селищної і районної ради міста Христинівка, йдеться у сюжеті ТСН.

"Я сказала, що я маю право знімати. Їй це не сподобалось, це викликало агресивну реакцію, і в результаті я отримала декілька ударів по голові. До неї підключилась подружка", - розповіла постраждала.

На сусідньому ліжку лікується її чоловік Костянтин Сидорук – колишній слідчий СБУ, а тепер фермер. Три дні тому він зробив зауваження компанії, що зловживала спиртними напоями в центральному парку міста, за це і постраждав.

"На моє зауваження, що неприпустимо розпивати спиртні напої, люди відповіли агресивною поведінкою і почали рухатись в мою сторону з виявами агресії. Потім дружина депутата обласної ради Олега Баштана почала бити дружину, і її приклад стали наслідувати її подружки", - переповів хід подій постраждалий.

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Чоловік вже виклав у мережу відео, яке подружжя встигло відзняти на місці подій. Там видно, як у парку з’явилися кілька дорогих автомобілів, поряд із ними накрили святковий стіл, за котрим сиділи депутати районної ради Анатолій Бордун та Віталій Паламарчук, міськради Євген Кулібаба та обласної ради Олег Баштан. Після того, як їм зробили зауваження, одна з жінок із компанії депутатів вдарила Інну, після чого зав’язалася масова бійка. Згодом з’ясувалося, що цю жінку звати Олена Шевчук, і вона цивільна дружина депутата Баштана. Згодом до побитої вже Патрікеєвої підійшов колишній міліціонер Коломієць і вдарив жінку по обличчю, після чого вона знепритомніла.

"Поки вона там лежала, вони поливали її пивом. Постійно. Типу, хотіли привести її до тями", - розповів Сидорук.

У району лікарню Інну і Костянтина привезли однією машиною з Оленою Шевчук. Поки санітари приводили одну з жінок до тями, інша почала розповідати, що Сидорук вибив їй зуби. Заступник головного лікаря Христинівської лікарні стан подружжя оцінив як "середньої тяжкості", тоді як стану Олени назви дібрати не зміг. "Третя хвора відмовилася від госпіталізації і покинула лікарню", - констатував він.

Однак уже через кілька днів її чоловік повідомив, що жінці одразу в двох місцях зламали щелепу. "Їй зробили вже операцію, було хірургічне втручання. Можливо, будуть робити друге, і я нікому цього не бажаю. Всі документи ви отримаєте", - пообіцяв політик.

На запитання ж, як Олена зі зламаною щелепою посміхалася і показувала цілі зуби, депутат відповів так: "Вона сильна людина, мужня людина, патріотка, і вона не буде перед покидьками там плакати".

Версія Баштана відрізняється від того, що розповіли постраждалі. За словами депутата, у парку була не банальна пиятика, а культурний захід. "Ми проводили чудовий фестиваль, фестиваль для діток. Фестиваль, мета якого, щоб наші діти росли, як українці. Щоб любили Україну, щоб знали свій етнос, культуру", - розповів він.

Цієї версії дотримується і голова районної ради Анатолій Бордун. "Після фестивалю прибрали територію, я подивився, посидів, подякував і виїхав. Я не бачив, щоби хтось пив. На столі був лимонад і вода мінеральна", - заявив він.

Інші депутати – учасники інциденту від коментарів утрималися. Поліція ж Христинівки розслідує аж три провадження – одне за заявою від Патрікеєвої, інші від депутатів-забіяк.

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