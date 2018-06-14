У Дніпрі з парку госпіталізували двох нетверезих дітей в неадекватному стані

Поліцейські знайшли двох дівчат у брудному одязі, що мали ознаки алкогольного сп`яніння і не зовсім зрозуміло відповідали на питання.

У Дніпрі патрульні поліцейські передали лікарям двох нетверезих дівчат віком у 12 та 13 років, які увечері гуляли в парку імені Глоби.

Читайте такожУ Києві в парку зґвалтували дівчину (відео)

Як повідомляється у Facebook Патрульної поліції Дніпропетровської області, близько 21:00 13 травня правоохоронці отримали повідомлення про неадекватних підлітків у стані алкогольного сп’яніння. Коли на місце прибули патрульні, інформація підтвердилася - заявник вказав на дівчаток у брудному одязі та неадекватному стані.

Діти мали ознаки алкогольного сп’яніння, не зовсім зрозуміло відповідали на питання.

«Як вдалося з’ясувати, дівчатам по 12 та 13 років. Одна з них мешканка Сум, яка, з її слів, приїхала у гості до подруги. Поліцейські викликали швидку допомогу, яка шпиталізувала дітей. Також інспектори викликали представника ювенальної превенції Дніпровського відділку поліції та сповістили батьків дітей про даний випадок», – вказано у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у ніч із середи на четвер, 14 червня, в центрі Миколаєва двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку. Підозрювані були виявлені та затримані.

Зі слів затриманих та 12-річної потерпілої, вони познайомились у парку у центрі міста, разом розпивали спиртні напої, а потім, закупивши ще алкоголю, вирушили у найближчий двір багатоповерхівок. Там, попередньо, двоє зловмисників скористались безпорадним станом постраждалої, та вчинили щодо неї насильницькі дії.