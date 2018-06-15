У Кривому Розі виявили мертву дівчину без одягу

Це вже друге вбивство дівчини у Кривому Розі за два тижні.

У четвер, 14 червня, у Кривому Розі біля лікарні виявили тіло 21-річної дівчини без одягу. Пізніше на шиї дівчини було виявлено садна та синці.

Як передає ТСН, обставини смерті встановлюють. Тіло відправили на експертизу.

Читайте такожПодробиці зґвалтування 12-річної школярки у Миколаєві: дівчинка пила спиртне, зловмисників було троє (фото)

"Приблизно два тижні тому в міському парку було виявлено тіло молодої дівчини. Але поки пов'язувати ці два вбивства ми не можемо, оскільки немає висновку експертів", - кажуть в поліції Дніпропетровщини.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі терміном від 7 до 15 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Харкові знайшли труп вчительки.