Жорстоке вбивство вчительки у Харкові: поліція повідомила подробиці

У день вбивства чоловік прийшов до жінки, щоб забрати у неї гроші, які вона нібито була йому винна за ремонт, між ними зав'язався конфлікт.

У поліції повідомили подробиці про жорстоке вбивство вчительки в Харкові - виявляється, її вбив робітник, який виконував ремонт в її квартирі, через гроші.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Харківській області. На шиї загиблої була мотузка. Вбивцею виявився 41-річний громадянин іншої держави. Чоловік робив ремонт у квартирі загиблої.

"У день вбивства чоловік прийшов до жінки, щоб забрати у неї гроші, які вона нібито була йому винна за ремонт. Між ними зав'язався конфлікт. В результаті чоловік схопив мотузку і задушив господарку будинку. Чоловік зняв з жінки золоті сережки, прихопив телефон, банківську картку і втік", - сказано в повідомленні.

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Факт події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує позбавлення волі до 15 років або довічне ув'язнення.

Раніше в Одесі обвинувачений у вбивстві і розчленуванні жінки-інспектора СІЗО визнав свою провину.