"Уб’ю на**й, цигани": поранений ром розповів, як у таборі на околиці Львова убили його брата

У поліції підтвердили, що нападники - члени маловідомої і незареєстрованої організації "Твереза і зла молодь".

Озброєних молодиків, що напали на табір ромів на околиці Львова, затримали. З десяти зловмисників - більшість неповнолітні.

Інцидент стався минулої ночі. Табір був невеликим, на шістнадцять мешканців.Внаслідок нападу один чоловік загинув і четверо отримали ножові поранення. Серед потерпілих - жінка й дитина, передає ТСН.

Зараз у таборі ромів геть порожньо і схоже, що після нічного погрому сюди ніхто не повертався, тут і далі валяються речі поселенців.

У поліції офіційно підтвердили, що нападники - члени маловідомої і незареєстрованої організації "Твереза і зла молодь", яка використовує символіку іншої ультраправої націоналістичної організації. Зараз семеро виконавців і організатор розправи в ізоляторі тимчасового тримання. Найпевніше, сьогодні їм оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, що напад стався близько півночі. Табір уже спав, розповідає один із потерпілих. Десятеро молодиків у масках накинулися з ножами і штирхали усіх, хто трапився під руку.

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"Ножем сюди били. Ножі були, молотки, все було. Кричали "уб’ю на**й, цигани", - розповідає потерпілий.

У Рача 5 ножових поранень: 4 у спину, один у руку. Його брат Давид отримав травми, несумісні з життям, він помер в лікарні. Як розповідає Рача, з рани брата було видно нутрощі.

Нападники поранили ще одного юнака, 30-річну жінку і її 10-річного брата. Але їм шпиталізація не знадобилася. Поліція на місці затримала сімох підозрюваних, більшість із них - неповнолітні.

"Також затриманий 20-річний громадянин, якого підозрюють в організації нападу на ромів, з місця події вилучено можливе знаряддя вбивства - ніж", - каже речник Нацполіції України Ярослав Тракало.

Люди, які мають поруч дачі, кажуть, табір тут з’явився недавно. Роми мали якісь підробітки і навіть обробляли місцевим городи.

"Крадіжок не було, все нормально було. Це теж люди, які б вони не були, людей треба поважати", - кажуть місцеві.

Представник ромської громади Львова стурбований. Каже, напади на ромів почастішали, але до вбивства раніше не доходило.

За неофіційною інформацією, нападники - члени організації "Твереза і зла молодь". Два дні тому вони створили канал YouTube і розмістили відео "сафарі на циган", але після нападу його видалили.

За групове умисне вбивство їм загрожує довічне ув’язнення. Постраждалих від нападу прихистила влада Львова. Місце і кількість людей з міркувань безпеки не розголошують.