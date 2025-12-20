Астрономи довгий час задавалися питанням, чи випромінюють рентгенівські промені міжзоряні об'єкти з кометними властивостями.

Міжзоряний об'єкт із кометними властивостями 3I/ATLAS продовжує своє віддалення від нашого куточка Всесвіту, але спершу він пролетів повз Землю. Вчені зафіксували приголомшливі нові зображення під час його наближення, пише CNN.

Зближення 3I/ATLAS із Землею

Зазначається, що 19 грудня 3I/ATLAS пролетів максимально близько до Землі, наблизившись до нашої планети на відстань близько 270 мільйонів кілометрів. У виданні нагадали, що відстань від Землі до Сонця становить близько 150 мільйонів кілометрів.

3I/ATLAS не було видно неозброєним оком, а оптимальне вікно для спостереження, яке відкрилося в листопаді, вже минуло. Для того, щоб побачити цей міжзоряний об'єкт, потрібен був 8-дюймовий або більший телескоп.

Чи випромінює 3I/ATLAS рентгенівські промені

У виданні додали, що астрономи довгий час задавалися питанням, чи випромінюють рентгенівські промені міжзоряні об'єкти з кометними властивостями, як комети, що походять з нашої сонячної системи.

Японська місія з рентгенівської візуалізації та спектроскопії спостерігала 3I/ATLAS протягом 17 годин наприкінці листопада за допомогою телескопа Xtend. Прилад зафіксував рентгенівські промені, що розходяться на відстань 400 000 кілометрів від твердого ядра комети, що, за даними Японського агентства аерокосмічних досліджень, може бути результатом утворення хмар газу навколо об'єкта. Проте для підтвердження цього відкриття необхідні додаткові спостереження, підкреслили у виданні.

Журналісти нагадали, що рентгенівські промені можуть виникати внаслідок взаємодії газів, що виділяються кометою, як-от водяна пара, окис вуглецю або вуглекислий газ, із сонячним вітром. Комети, які представляють собою поєднання льоду, каміння, пилу й газу, нагріваються в міру наближення до зірок, таких як Сонце, що призводить до сублімації матеріалів. Японські астрономи ж виявили сліди вуглецю, кисню й азоту поблизу ядра 3I/ATLAS.

Крім того, Рентгенівська космічна обсерваторія XMM-Newton Європейського космічного агентства (ESA) також спостерігала за 3I/ATLAS 3 грудня протягом приблизно 20 годин. Завдяки чутливим камерам вчені помітили червоне рентгенівське світіння об'єкта.

У виданні пояснили, що рентгенівські спостереження в поєднанні з іншими спостереженнями в різних довжинах хвиль світла можуть розкрити, з чого складається міжзоряний об'єкт, і наскільки він схожий або відрізняється від інших об'єктів у нашій сонячній системі.

