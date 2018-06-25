З'явилося відео "мовного скандалу" з ветераном АТО у Вінницькій області

Ті, хто прийшов підтримати АТОшника, вимагали вибачень від нібито кривдника,

У мережі з'явилося відео "мовного" конфлікту між ветераном АТО і сім'єю грузинів, що стався у Калинівці Вінницької області.

Ролик опублікували в Telegram С14. На записі видно, як грузин сперечається з кількома прихильниками колишнього учасника АТО.

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За словами очевидців, грузин-власник місцевого кафе "Міміно" нібито вдарив екс-АТОшника і зламав йому телефон за те, що той попросив його сина розмовляти українською.

"Він мого сина образив, бо розповідає, як йому жити. Ти хто такий, щоб вказувати? Як кому зручно, той так і розмовляє", - заступився чоловік за свого сина.

На питання про те, чи били його у відповідь, чоловік відповів негативно. Ті, хто прийшов підтримати АТОшника, вимагали вибачень нібито від кривдника, проте той відмовився.