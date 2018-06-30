У Києві від удару блискавки загорівся будинок - ЗМІ (фото)

Рятувальникам знадобилося трохи більше години, щоб ліквідувати пожежу.

У ніч на 30 червня у Подільському районі столиці на вулиці Газопровідній, 5 сталася пожежа у приватному двоповерховому будинку.

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Як повідомили у прес-центрі Держслужби з питань надзвичайних ситуацій у місті Києві, повідомлення надійшло до рятувальників о 3.46.

"По прибуттю до місця виклику було встановлено, що на території приватної садиби у 2-поверховому цегляному будинку розміром 10х 10 м в димоході виникла пожежа. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі. О 04:52 пожежу рятувальникам вдалося локалізувати, а о 05:15 – ліквідувати", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок пожежі згоріло 8 кв. м покрівлі.

Як повідомляє Інформатор, за попередніми данними, пожежа трапилася внаслідок удару блискавки у димохід дому.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня у селі Лісники під Києвом блискавка влучила у житловий будинок, внаслідок чого спалахнула пожежа.