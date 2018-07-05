Хотів зробити фото: в Київській області підліток загинув на мосту від удару струмом

Хлопця вразила дуга високовольтної лінії на верхівці залізничного мосту.

На Київщині 15-річний хлопець загинув через ураження струмом напругою майже 10 тисяч вольт на верхівці залізничного мосту.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Київській області на своїй сторінці у Facebook, поблизу смт Баришівка молода компанія спостерігала за заходом сонця, коли один з них вирішив дістатися до верхівки залізничного мосту, щоби зробити фото.

«Там хлопця вразила дуга високовольтної лінії напругою майже 10 тисяч вольт, і він впав додолу. Повідомлення про даний факт до поліції надійшло від фельдшера швидкої допомоги близько 21.00 (4 липня)», - повідомили в поліції.

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На місці події працювали слідчо-оперативна група Баришівського відділення поліції та медичні працівники.

Хлопця доправили до лікарні, однак медикам не вдалося врятувати йому життя. Через дві години від отриманих травм 15-річний житель Баришівського району помер в реанімаційному відділенні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини трагічної події, опитуються світки. Триває слідство.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові через спробу зробити селфі на даху вагона 13-річна школярка потрапила до реанімації після ураження електрострумом.