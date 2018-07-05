У Чернігові школярка хотіла зробити селфі на даху вагона - потрапила до реанімації (фото)

Восьмикласниця отримала ураження електричним струмом та опіки 30% тіла.

У Чернігові через спробу зробити селфі на даху вагона 13-річна школярка потрапила до реанімації після ураження електрострумом.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, учора дівчина разом із трьома однолітками гуляла залізничними коліями і заради розваги залізла на вагон. У результаті, вона отримала ураження електричним струмом та опіки 30 відсотків тіла.

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Підрозділом ювенальної превенції Чернігівського відділу поліції встановлено, що восьмикласниця з трьома друзями йшли залізничними коліями до кафе, а коли друзі озирнулися, то побачили, що дівчина залізла на один із вагонів, які стояли без потяга. Потім прогримів гучний хлопок і дівчина впала на землю.

Каретою екстреної медичної допомоги постраждалу доправили до медичного закладу, де медики діагностували опіки І-ІІІ ступеня, опіковий шок ІІ ступеня. Наразі дівчина отримує повну медичну допомогу.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження), що карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років.

Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, у Дніпрі дівчина померла в ресторані, намагаючись зробити селфі.