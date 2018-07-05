Потрійне вбивство підприємців на Сумщині: двом затриманим повідомили про підозру

Двоє зловмисників були затримані напередодні.

Прокуратура Сумської області сьогодні, 5 липня, повідомила двом затриманим напередодні жителям регіону про підозру в умисному вбивстві трьох осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, дії зловмисників кваліфіковано за п.1, 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство трьох осіб з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.

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У відомстві нагадали, що в Краснопільському районі Сумської області 2 липня виявлено покинуті автомобілі Renault Trafic та Volkswagen LT зі слідами крові. Під час огляду транспортних засобів та прилеглих місць вилучено 11 стріляних гільз та документи, що належать трьом зниклим жителям Запорізької області. Водночас в озері неподалік села Лозове Краснопільського району виявлено велику кількість чоловічого одягу, в тому числі з кульовими отворами та слідами крові, взуття та документи, які мають відношення до трьох вищезазначених осіб.

Як з’ясувалось у ході слідства, троє жителів Запорізької області, 1982-го, 1984-го та 1978-го років народження, того дня планували перевезти поза пунктом пропуску в Краснопільському районі на територію Російської Федерації запчастин до сільськогосподарської техніки.

За результатом проведених оперативно-розшукових заходів 3 липня затримано 41-річного жителя смт Краснопілля та 36-річного сумчанина, стосовно яких зібрано достатньо доказів щодо їх причетності до вбивства трьох осіб та заволодіння їх майном.

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Для пошуків потерпілих був задіяний безпілотний літальний апарат прикордонного загону. 4 липня близько 18.00 поблизу смт Краснопілля виявлено три трупи з вогнепальними пораненнями, закопані на полі, засіяному соняшником.

Загиблі були приватними підприємцями з Мелітополя, повідомляє ТСН.

"Ми впевнені, що це саме ті потерпілі, про яких йдеться - це мешканці Запорізької області міста Мелітополь, які були приватними підприємцями, за версією слідства. Вони власники товару, у Мелітополі, як ми розуміємо, вони звертались за допомогою до місцевих мешканців, які мають відповідні навички переміщення через державний кордон", - розповіли у поліції.

До обрання запобіжного заходу підозрювані перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання. Прокуратура наполягатиме на їх триманні під вартою.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років, або довічне позбавлення волі, також з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня на Сумщині в результаті спецоперації розкрито потрійне вбивство.