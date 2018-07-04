На Сумщині розкрито потрійне вбивство

2 липня у Краснопільському районі було виявлено покинуті автомобілі Renault Trafic та Volkswagen LT, в салоні яких були сліди крові, а поблизу знайдено 11 стріляних гільз.

На Сумщині в результаті спецоперації розкрито потрійне вбивство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, у Краснопільському районі 2 липня було виявлено покинуті автомобілі Renault Trafic та Volkswagen LT, в салоні яких були сліди крові, а поблизу знайдено 11 стріляних гільз.

Під час огляду транспортних засобів вилучено документи, що належать трьом жителям Запорізької області. Водночас в озері неподалік села Лозове Краснопільського району виявлено велику кількість чоловічого одягу, у тому числі з кульовими отворами та слідами крові, взуття та документи, які мають відношення до трьох вищезазначених осіб.

«Під процесуальним керівництвом прокуратури Національною поліцією було розпочато спецоперацію з метою встановлення всіх обставин події, а також виявлення зниклих осіб та затримання причетних до ймовірного злочину», – зазначає прес-служба відомства.

Як з’ясувалось у ході слідства, троє жителів Запорізької області, 1982-го, 1984-го та 1978-го років народження, того дня планували перевезти поза пунктом пропуску в Краснопільському районі на територію Російської Федерації запчастин до сільськогосподарської техніки. Із 2 липня на зв'язок із родичами вони не виходили.

За результатом проведених оперативно-розшукових заходів 3 липня було затримано 41-річного житель смт. Краснопілля та 36-річного сумчанина, стосовно яких зібрано достатньо доказів щодо їх причетності до зникнення трьох осіб та заволодіння їх майном.

Під час невідкладного обшуку в автомобілях УАЗ-452Д та Аudi-100, що належать затриманим, виявлено три золотих та один срібний ланцюжки, гільзи та кулі різного калібру. Окрім того, в одному транспортному засобі були розбиті два бокові та лобове скло, у салоні – чисельні патьоки та нашарування крові. Родичі жителів Запорізької області підтвердили, що вилучені ювелірні вироби належать зниклим.

Під час проведення обшуку в домоволодінні одного зі знайомих затриманого виявлено та вилучено запасні частини до автотранспорту, які, ймовірно, перевозили зниклі чоловіки.

Згідно із повідомленням, до пошуків потерпілих було залучено близько 100 осіб, зокрема спеціальні підрозділи поліції, кінологічного центру, Національної гвардії. За результатом прочісування території сьогодні, 4 липня, спочатку знайдено 4 мобільні телефони, що належали зниклим, а близько 18.00 поблизу смт. Краснопілля виявлено три трупи з вогнепальними пораненнями, закопані на полі, засіяному соняшником.

На місце події з метою координації дій правоохоронців виїхали керівники прокуратури області.

Затриманим вже готується повідомлення про підозру за п.1, 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство трьох осіб з корисливих мотивів) КК України. До обрання запобіжного заходу вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання. Прокуратура наполягатиме на їх триманні під вартою. Разом з тим, встановлюються інші особи, які також можуть бути причетні до вбивства.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом умисного вбивства трьох осіб, здійснюється прокуратурою області.