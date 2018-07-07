Чоловіку було заборонено в’їжджати в Україну протягом трьох років, але він знайшов спосіб повернутись.

З України вдруге за два місяці видворили «злодія в законі» на прізвисько «Дато Агжабединський».

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області, 6 липня працівники карного розшуку главку за сприяння Департаменту стратегічних розробок Нацполіції України викрили та затримали так званого «злодія в законі», 43-річного іноземця, відомого у кримінальних колах під прізвиськом «Дато Агжабединський», «коронованого» у Греції.

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Ватажка злочинного угруповання, який порушив заборону в’їзду на територію України, правоохоронці затримали у Трускавці та доставили в Головне управління міграційної служби у Львівській області. В управлінні на нього були складені відповідні документи, зокрема протокол про адміністративне правопорушення, після чого поліцейські примусово видворили його за межі України.

«Два місяці тому цей неодноразово судимий за тяжкі злочини «злодій в законі» був затриманий правоохоронцями у Київській області і примусово видворений за межі України. Проте, незважаючи на те, що йому заборонено в’їжджати на територію нашої держави протягом трьох років, він знайшов спосіб повернутись і приїхав у Трускавець, де його і затримали наші оперативники», - повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Раніше повідомлялося, що з України видворили "злодія в законі" на прізвисько "Хідір".