На Житомирщині розкрито жорстоке вбивство жінки, яке шокувало все місто (відео)

Убивця був один, його вже затримали правоохоронці.

На Житомирщині правоохоронці затримали зловмисника, якого підозрюють у жорстокому вбивстві бердичівлянки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУНП у Житомирській області В'ячеслав Печененко.

" У Бердичеві 5 липня сталося зухвале вбивство 37-річної місцевої жительки, тіло якої з ножовими пораненнями було виявлено в кюветі в одному з мікрорайонів міста. Ми вже встановили підозрювану особу й нині цей молодик затриманий", - зазначив Печененко.

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За фактом вбивства жінки розслідується кримінальне провадження. Подробиці затримання, ймовірні причини вбивства та деталі цієї справи правоохоронці обіцяють оприлюднити вже завтра.

Нагадаємо, 5 липня у Бердичеві сталося зухвале вбивство 37-річної жінки, яка вийшла вигуляти собаку. Невдовзі після того, як жінка вийшла з квартири, її знайшли з перерізаним горлом та з численними ножовими пораненнями. Це жорстоке вбивство породило багато чуток і домислів та набуло резонансу. Жінку не пограбували, бо прикраси, телефон і ключі від квартири залишилися у вбитої.