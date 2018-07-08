Сім ударів ножем й перерізане горло: на Житомирщині сталося загадкове вбивство жінки (відео)

Жінка могла стати випадковим свідком чогось страшного.

Вийшла погуляти із собакою, а за годину вже була мертвою. У Бердичеві неподалік власного будинку знайшли вбитою 37-річну Валерію.

Що могло статися за такий короткий час у світлу пору доби, у поліції поки що не озвучують навіть версій. Сусіди ж припускають, що жінка могла стати випадковим свідком чогось страшного. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

Мама загиблої Віра Олексіївна ледь знаходить сили говорити. Каже, того вечора донька вийшла вигуляти свого улюбленця кокер-спанієля Неша. А вже за годину собака прибіг додому сам, з повідком, його вуха були у крові.

"Подумали, що собака втік від неї, у мене прямо серце розривалося, я побігла до сусідки. Піднімаюся - вже поліція стоїть, запитує, чи всі у нас удома. Кажу - ні, доньки немає. "Покажіть фотографію". І все", - згадує мама загиблої Віра Нікіфорова.

Валерію вбили десь за метрів 800 від її будинку. Тут витоптані трава і кущі, ймовірно, жінка боролася із нападником. У поліції кажуть, уже неживу жінку знайшов випадковий перехожий.

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"Він виявив її о 21:20. Зі слів свідків та очевидців, жінка о 20-й годині вийшла на вулицю, тобто в період часу одна година з нею сталася подія. Під час огляду тіла були виявлені численні тілесні ушкодження", - говорить інспектор Бердичівського райвідділу поліції ГУ НП у Житомирській області Ольга Харитонова.

Рани колото-різані. Ймовірно, нападник орудував ножем. Остаточно це має підтвердити експертиза. Це було не пограбування, бо прикраси, телефон та ключі від квартири залишилися у жінки.

Рідні кажуть, у Валерії не було ворогів. Чоловік працює в Києві, осиротіла 12-річна донька.

"Жодних недоброзичливців. Вона - дуже добра людина, і всі друзі", - каже мама загиблої.

Сусіди налякані, адже сталося вбивство у світлу пору доби. Хоч їхній район і на околиці міста, але глушиною цю місцевість назвати не можна:

"Кажуть, що сім ножових поранень і перерізане горло. Може, вона свідок чогось була, може собака гавкнув. Там зараз дуже багато версій. Це шок - такого в Бердичеві ще не було. Раніше гуляли літні люди цією алейкою, а тепер увечері бояться туди ходити".

У поліції версію про серійного убивцю чи маніяка відкидають. Кажуть, у Бердичеві подібних убивств не було. Злочинця сподіваються затримати за гарячими слідами.

Як повідомляв УНІАН, у Нікополі на Дніпропетровщині поховали школярку, яка стала жертвою вбивці серед білого дня.