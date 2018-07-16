Причиною пожежі в хостелі у Києві може бути самопідпал одного з мешканців - поліція (відео)

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу".

Причиною вчорашньої пожежі в столичному хостелі може бути самопідпал одного з мешканців.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, очевидці вказують, що один із мешканців гуртожитку облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив.

«Співробітники поліції з’ясували, що до пожежі причетний один із постраждалих - мешканець хостелу, який після вживання алкоголю облив себе запальною рідиною та підпалив. У результаті виникла пожежа у кімнатах будівлі», - йдеться в повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Покази свідків та потерпілих ретельно перевіряються, досудове розслідування триває.

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Крім того у Мережі з'явилося відео пожежі, яка спалахнула в понеділок, 16 липня, у хостелі на вулиці Кибальчича в Києві. Судячи з усього, оприлюднені кадри були зняті ще до приїзду рятувальників.

На них видно, що пожежа сталася у будівлі, на першому поверсі якої розташоване відділення Укрпошти. При цьому вогонь спалахнув на другому поверсі.

Крім того, серед людей, які зібралися біля палаючого хостелу, видно також декого з його постояльців, які спішно евакуювалися з охопленої полум'ям будівлі.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня о 19:38 до оперативно-координаційного центру ДСНС надійшло повідомлення про виникнення пожежі у двоповерховій адміністративній будівлі на вул. Кибальчича, 11-В (Дніпровський район). Горіло приміщення на 2-му поверсі будівлі, що використовувалось як хостел. Пожежу на площі 100 кв. м о 20:17 було ліквідовано, під час пожежі постраждало 6 людей. Одна потерпіла від госпіталізації відмовилась, решта були направлені до опікового центру.