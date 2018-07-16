На Сумщині перевізник висадив нелегалів із Бангладеш у лісі, поки за ним гналися правоохоронці

У лісосмузі були знайдені і затримані чотири нелегальні мігранти – громадяни республіки Бангладеш, яких водій, ймовірно, висадив по дорозі, аби не бути викритим.

На Сумщині працівники поліції та Державної прикордонної служби перекрили канал переправлення нелегальних мігрантів з Росії через державний кордон України.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області, правоохоронці затримали чотирьох нелегальних мігрантів, а також викрили особу, яку підозрюють у їх незаконному перевезенні через державний кордон.

Згідно із повідомленням, подія сталася 13 липня в Середино-Будському районі.

«До місцевого відділення поліції звернулись працівники ДПСУ, які попросили допомогу в затриманні автомобіля Volkswagen Transporter, водій якого обґрунтовано підозрювався в перевезенні нелегальних мігрантів. Отримавши орієнтування, група поліції швидкого реагування перекрила можливі шляхи виїзду автомобіля за межі району. І як результат – автомобіль був зупинений», – зазначили в поліцейському главку.

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З’ясувалося, що за кермом автомобіля перебував житель міста Кролевець Сумської області, 1986 року народження. Для дачі свідчень його доставили до поліції. Тим часом у лісосмузі були знайдені і затримані чотири нелегальні мігранти – громадяни республіки Бангладеш, яких водій, ймовірно, висадив по дорозі, аби не бути викритим.

По даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості та відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років із конфіскацією транспортного засобу.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу комунікації ГУ НП в Сумській області Ельвіра Біганова, інформація про затримання нелегалів та їх перевізника була оприлюднена лише сьогодні, 16 липня, з метою проведення комплексу оперативно-розшукових заходів у прикордонних районах Сумщини.

Сьогодні ж на офіційному сайті Держприкордонслужби повідомляється, що прикордонники Сумського загону спільно зі співробітниками оперативно-розшукових підрозділів ДПСУ, реалізуючи завчасно отриману інформацію про можливе переправлення з Росії в Україну мігрантів, неподалік кордону в районі населеного пункту Уралове затримали групу нелегалів із Південно-Східної Азії та українця, який їх перевозив на автомобілі. Водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter української реєстрації, помітивши прикордонників, проігнорував законні вимоги щодо зупинки та вдався до втечі.

«Відразу розпочалося переслідування втікача, і невдовзі його зупинили, заблокувавши проїзд. Керував автомобілем громадянин України. У ході переслідування прикордонний наряд спостерігав, як з автомобіля викидали рюкзаки та одяг, а під час короткої зупинки з нього вибігла група осіб. Пошук невідомих проводили за допомогою розшукових собак та використовуючи прилад тепловізійного спостереження. Вже за деякий час прикордонники затримали чотирьох осіб азійської зовнішності без документів, попередньо – громадян Бангладеш», – йдеться у повідомленні.

За злісне невиконання законного розпорядження військовослужбовця ДПСУ на водія складені адміністративні матеріали за ст. 185-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі тривають фільтраційні заходи, проінформовано відповідні взаємодіючі правоохоронні органи.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі затримали 16 нелегальних мігрантів, які потрапили з території Росії.