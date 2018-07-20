Український літак через технічну несправність здійснив екстрену посадку в Єгипті – ЗМІ

На борту перебували шестеро членів екіпажу, ніхто з них не постраждав.

Український транспортний літак Ан-26 здійснив вимушену посадку на півночі Єгипту приблизно за 50 км від міста Ель-Аламейна, розташованого на узбережжі Середземного моря.

Про це повідомляє «112 Україна» з посиланням на місцеве видання Almasdar.

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Зазначається, що причиною екстреної посадки стала технічна несправність.

«На борту перебували шестеро членів екіпажу, ніхто з них не постраждав. Тим не менше весь екіпаж було госпіталізовано для проходження відповідного обстеження, щоб переконатися у відсутності прихованих пошкоджень», - йдеться у повідомленні.

Цю інформацію також підтвердив міністр цивільної авіації Єгипту Юніс аль-Масрі. За його словами, літак сів на поле на підльоті до Ель-Аламейна, куди прямував для дозаправки.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в аеропорту Франкфурт-Хан здійснив екстрену посадку рейс авіакомпанії Ryanair з Дубліна до хорватського міста Задар.

Близько 30 пасажирів літака доправили до місцевих лікарень через головний біль і біль у вухах.