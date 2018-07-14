З висоти у 9 тисяч метрів за 5 хвилин: десятки людей постраждали через екстрену посадку літака Ryanair

Через технічні проблеми у салоні впав тиск.

В аеропорту Франкфурт-Хан здійснив екстрену посадку рейс авіакомпанії Ryanair з Дубліна до хорватського міста Задар.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на DailyStar.

Літак здійснив аварійну посадку в аеропорту міста Хан близько 23.30 у п’ятницю через падіння тиску у салоні.

"Виникли технічні проблеми і тиск у салоні впав, тому пілот вирішив посадити літак у Хані" - повідомили в німецькій поліції.

Повідомляється, що близько 30 пасажирів літака доправили до місцевих лікарень через головний біль і біль у вухах.

“Найгірший момент усього мого життя. От ви в повітрі, і раптом ви просто падаєте в небі, горять вуха, повітря нема, а в роті присмак заліза", - написала одна з пасажирок у Twitter.

The worst moments of whole my life. You are in the air and one moment after you are just falling in the sky, your ears burn, there is no air and your mouth taste like iron.#Ryanair — Minerva Galvan (@Maingd) July 13, 2018

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" аварійно приземлився літак авіакомпанії Anda Air. В Інтернеті оприлюднили відео вимушеної посадки.