З висоти у 9 тисяч метрів за 5 хвилин: десятки людей постраждали через екстрену посадку літака Ryanair

14:59, 14 липня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на DailyStar.

Літак здійснив аварійну посадку в аеропорту міста Хан близько 23.30 у п’ятницю через падіння тиску у салоні.

"Виникли технічні проблеми і тиск у салоні впав, тому пілот вирішив посадити літак у Хані" - повідомили в німецькій поліції.

Повідомляється, що близько 30 пасажирів літака доправили до місцевих лікарень через головний біль і біль у вухах.

“Найгірший момент усього мого життя. От ви в повітрі, і раптом ви просто падаєте в небі, горять вуха, повітря нема, а в роті присмак заліза", - написала одна з пасажирок у Twitter.

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" аварійно приземлився літак авіакомпанії Anda Air. В Інтернеті оприлюднили відео вимушеної посадки.

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Теги: #Ryanair#лоукостер Ryanair